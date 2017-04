Storie Di Vino: Pietrasanta, due iniziative per ricerca e sisma

Roma, (askanews) - Carlo Giovanni Pietrasanta è un vignaiolo lombardo. E' titolare dell' azienda agricola Pietrasanta Vini e Spiriti nella collina di Milano, a San Colombano ed è il presidente del Movimento Turismo del Vino, l'associazione nata nel 1993, per promuovere l' enoturismo.

Askanews lo ha incontrato al Vinitaly a Verona, che ha chiuso i battenti lo scorso 12 aprile con un grande successo di pubblico e di buyer soprattutto stranieri.

Pietrasanta ha spiegato con orgoglio: "Siamo coloro che hanno inventato Cantine Aperte, che quest' anno compie la sua 25esima edizione".

Al Vinitaly il Movimento Turismo del vino ha presentato due iniziative molto importanti, la prima "un bicchiere per la ricerca", per una campagna di solidarietà alla ricerca contro il cancro: una coppia di bicchieri di degustazione, per aiutare la ricerca.

L' altra iniziativa per aiutare le zone terremotate delle Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Le cantine Associate metteranno a disposizione le loro bottiglie, con un' etichetta fatta da un artista marchigiano. Tutto il ricavato verrà devoluto per un' azione benefica da fare in una zona delle Marche dove ci sono stati questi problemi.