Sviluppare la cultura digitale, #WikiTIM alla Luiss di Roma

Roma, (askanews) - Sviluppare la cultura digitale e mettere in contatto il mondo universitario con quello della più famosa enciclopedia libera online. E' l'obiettivo di #WikiTIM, il progetto ideato da Tim e Wikimedia Italia (corrispondente italiana di Wikimedia Foundation, l'associazione nota per Wikipedia), che dopo Urbino e il Politecnico di Milano ha fatto tappa a Roma, in collaborazione con Luiss Business School, nella Sala da Ballo Villa Blanc del Campus Luiss. Si è realizzato un "Edit-a-thon", momento ufficiale di scrittura e pubblicazione su Wikipedia, e sette voci, nell'ambito della cultura economica e digitale, tra cui "Transazione fiscale", "Sovraindebitamento" e "Pianificazione di progetto", sono state aggiornate o editate ex novo. È la prima iniziativa del genere in Europa.

Luca Martinelli, responsabile progetti di Wikimedia Italia: "Lo consideriamo un ottimo progetto perché possiamo entrare nelle università e parlare con gli studenti, fargli capire che c'è molto di più del leggere Wikipedia, possono modificarla, inserire quello che stanno studiando ed è un metodo di dialogo con le aziende".

Ivan Dompé, direttore Institutional Communication di Tim: "Il progetto #WikiTIM nasce dalla volontà di far parlare il mondo accademico e quello del web che spesso si guardano male tra loro, il web ha sempre visto il mondo accademico come polveroso e l'università ha visto Wikipedia come troppo superficiale".

#WikiTIM coinvolgerà altre università italiane per proseguire il percorso di accrescimento e correttezza delle voci sul know-how digitale. Raffaele Oriani, direttore dell'Mba di Luiss Business School: "E' stata un'esperienza straordinaria per i nostri studenti, grazie al contributo di Tim e Wikimedia hanno potuto scrivere una pagina bianca del web lavorando a un progetto digitale che ha creato grande valore aggiunto".