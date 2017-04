Terapia Terapia, a teatro drammi e risate di una coppia in crisi

Roma, (askanews) - Una coppia in terapia per cercare di salvare un matrimonio in crisi. Fra equivoci, litigi, tenerezze, lo spettacolo "Terapia Terapia", in scena al Teatro Golden di Roma, affronta in chiave comica ma non superficiale, le commedie e i drammi del matrimonio attraverso un viaggio, da Freud alla sfogliatella napoletana.

Tre interpreti d'eccezione: Gianni Ferreri e Daniela Morozzi, coppia della fiction Distretto di Polizia, e Giancarlo Ratti, volto noto dei Cesaroni, sul palco interpretano uno spettacolo che nasce da un'idea di Roberto Nobile, scritto da Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia, Roberto Nobile e Vincenzo Sinopoli.

Lo spettacolo è in scena fino al 14 maggio.