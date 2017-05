Tango e finale col bacio: Monica Bellucci accende Cannes

Roma, (askanews) - Madrina della 70esima edizione del Festival di Cannes, Monica Bellucci ha attirato su di se' tutti i riflettori alla cerimonia d'apertura. Abito Dior in chiffon effetto vedo e non vedo che ha fatto molto chiacchierare, e collier Cartier da regina: "Ho detto la prima parola in italiano perché quello mi ha messo la temperatura giusta, mi sono sentita in contatto con me stessa dicendo 'Signori e signore buonasera', così ho trovato la forza per parlare nelle altre lingue". Un altro momento già cult, il tango con l'attore Alex Lutz, in onore del regista Pedro Almodovar, presidente di giuria, con tanto di bacio finale. Questo Cannes 70 per Bellucci, 52 anni, è molto al femminile. "Questo festival in qualche modo è un po' dedicato alle donne, con 12 film realizzati da donne, il presidente di giuria è Pedro Almodovar quindi c'è qualcosa che è dedicato alle donne e che dimostra che non sono solo capaci di fare figli e sono felice che mi abbiano lasciata libera di scrivere il discorso, quindi è chiaro che l'ho dedicato alle donne". Lei, si è definita una che si prende i suoi tempi, una donna che va con calma: "Anche nel mio percorso, sono una che prende i tempi e se faccio un figlio ci metto un po' per tornare, ci sono persone che dopo tre mesi sono già in un nuovo film, io ho bisogno di tempo per fare tutto, per assimilare, capire, dimenticare, sono una che assorbe tanto".

Attrice richiestissima in tutto il mondo, ora al cinema con "On the Milky Road" di Emir Kusturica, Monica Bellucci ci tiene a precisare: "Per me il cinema non è legato al territorio, è come lo sport, la musica, è un dialogo che parla dell'anima, e l'anima non ha frontiere". Con Cannes ha una lunga storia: la prima volta nel 2000, poi è tornata con tanti film, nel 2003 è stata già madrina e nel 2006 in giuria. Un matrimonio italo-francese: "Nel 2014 con 'Le meraviglie' di Alice Rohrwacher, fui felice di accompagnarla in questa avventura e ora di nuovo madrina, quindi otto volte a Cannes, un bel percorso".