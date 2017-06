Storico Benevento, per la prima volta in serie A

Roma, (askanews) - E' storia. Il Benevento calcio, per la prima volta, approda in serie A, dopo aver battuto, in casa, per 1-0 il Carpi, che sperava dopo un anno in B di risalire nella massima serie. Salgono così in A Verona, Spal e Benevento.

E' un passaggio da record, se si considera che i "Sanniti" solamente due anni fa militavano nella LegaPro. Eroe della gara di ritorno con il Carpi George Puscas: il nazionale romeno, in prestito dall'Inter, è l'autore del gol che ha deciso la gara.