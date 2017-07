Amicizia e un viaggio estivo nel video di "Se ci stai" dei Thema

Milano (askanews) - Un mix tra pop rock e musica elettronica: si presenta così "Se ci stai", l'ultimo singolo della band milanese dei Thema estratto dal loro Ep "Accendi la fantasia". Il video è il racconto di un viaggio in auto di due amiche in stile "Thelma e Louise".

La canzone porta la firma di Mamo Belleno, Maurizio Bernacchia e Thomas Moschen, che è la voce, oltre che il piano e la chitarra acustica del gruppo composto da 5 musicisti: ci sono anche Stefano Parmigiani (chitarre, voce), Raffaele Littorio (chitarre, voce), Mattia Missaglia (basso) e Luca Ferrara (batteria, percussioni e voce). Il gruppo è nato nel 2013 dopo un casuale incontro in un locale dell'hinterland milanese, dove Luca e Mattia hanno notato Thomas durante un'esibizione. I tre hanno deciso di formare una loro band a cui si sono aggiunti poi Stefano e Raffaele. Grazie all'incontro con i produttori Vladi Tosetto e Mamo Belleno e il manager Nicola Ferrara, hanno lavorato alla realizzazione del primo Ep. Il 2 luglio si esibiranno a Padova sul palco del Festival show insieme ad altri 11 artisti emergenti e concorrono per la finale all'Arena di Verona.

Il 23 luglio saranno in concerto ad Arpino in provincia di Frosinone per il premio "Arpino Città di Cicerone" e il 27 luglio a Follo in provincia della Spezia per "Follo in musica".