G20, a Berlino incontro preparatorio tra i leader dei Paesi Ue

Berlino (askanews) - Al via a Berlino il vertice preparatorio dei Paesi europei in vista del G20 in programma il 7 e l'8 luglio prossimi ad Amburgo. Il tema della presidenza tedesca del G20 è "Dare forma a un mondo interconnesso".

I leader discuteranno i principali temi di politica economica, finanziaria, climatica, commerciale, occupazionale e di sviluppo. La migrazione e i flussi di rifugiati, come pure la lotta al terrorismo, saranno altri temi chiave di rilevanza mondiale all'ordine del giorno del vertice. Grande attenzione anche ai cambiamenti climatici.