G20, Merkel mette in guardia da tendenze verso "protezionismo"

Berlino (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha messo in guardia contro le tendenze al "protezionismo" e all' "isolazionismo" in vista del prossimo summit del G20 che si tiene ad Amburgo il 7 e 8 luglio.

"C'è chi crede che il protezionismo e l'isolazionsmo" siano la soluzione ai problemi del mondo, questi "commettono un enorme errore", ha dichiarato parlando ai deputati tedeschi a Berlino.