Merkel: Europa ancora più determinata in lotta cambiamenti clima

Berlino (askanews) - "L'Unione europea sostiene incondizionatamente l'accordo di Parigi e implementerà l'accordo rapidamente e vigorosamente. E inoltre: dopo la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dagli accordi di Parigi, siamo più determinati che mai a renderli un successo": lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel parlando ai deputati in vista del G20 di Amburgo in programma per la prossima settimana e dopo la decisione dell'amministrazione Trump di tirarsi indietro sugli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici.