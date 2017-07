Sfida tra alce e giocatore di golf per il dominio del green

Karlstad (askanews) - Una sfida divertente soprattutto per gli spettatori, un giovane esemplare di alce ha battagliato con un giocatore di golf per il dominio del green sul campo di Karlstad in Svezia. Il giocatore prima cerca di far allontanare l'animale lanciandogli una pallina ma l'alce ha intepretato il gesto come una sfida e dopo aver girato un po' intorno allo spaventato giocatore lo ha rincorso tra le risate degli astanti. Poi l'animale soddisfatto si è concesso sul prato vicino al bosco una pausa ristoratrice.