Spazio, lanciato con successo da Kourou il razzo Ariane 5

Milano, 29 giu. (askanews) - Kourou (askanews) - Nuovo lancio di successo per il razzo Ariane 5 che ha portato a termine il suo quarto volo del 2017 mettendo in orbita, dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana francese, due satelliti: il Gsat-17, dell Agenzia Spaziale Indiana e l'Hellas Sat 3-Inmarsat S Eean. È stato l 80esimo lancio consecutivo senza problemi per Ariane 5, il terzo negli ultimi 60 giorni.

Il Gsat-17 è un satellite per le telecomunicazioni e servirà a potenziare il servizio in India, Medio oriente e in alcune regioni del sud est asiatico.

Hellas Sat 3-Inmarsat S Ean fornirà, invece, servizi di telediffusione diretta e di telecomunicazione in Europa, Medio Oriente e in alcuni zone dell Africa.

Un successo che porta anche la firma italiana. L'azienda Avio di Colleferro, alle porte di Roma, infatti, realizza per il razzo Ariane 5 i motori a propulsione solida e la turbopompa a ossigeno liquido.