Super Mario gioca a Monopoly, Hasbro e Nintendo insieme

Milano (askanews) - Mr. Monopoly incontra Super Mario e dall'unione nasce il gioco in scatola che mette d'accordo tutti. Hasbro e Nintendo uniscono le forze per un'edizione unica del Monopoly, dedicata all'idraulico italiano più famoso al mondo e a tutti i suoi compagni di avventure.

La nuova versione dello storico gioco di compravendita immobiliare dedicata all'universo di Super Mario e tutti i suoi simpatici compagni d'avventura introduce nuovi elementi a cominciare dai potenziamenti e dalle abilità dei vari personaggi, per partite più emozionanti e divertenti.

Al fianco di Super Mario un grande cast di compagni e avversari, dall'eterno rivale Bowser all'amata Principessa Peach, passando per il fedele Yoshi e il fratello Luigi, comparsi in tantissimi episodi e spesso diventati a loro volta protagonisti di avventure in solitaria.