Addio Simone Veil, fu la prima presidente del Parlamento europeo

Roma, (askanews) - Addio a Simone Veil, ex ministro, grande accademica, centralissima figura della politica francese, prima presidente del Parlamento europeo: è morta all'età di 89 anni.

Simone Veil fu tra le prime donne ministro e come responsabile della Famiglia e della Sicurezza Sociale ottenne l'approvazione della legge per la legalizzazione dell'aborto, approvata in Francia nel 1974.

Per la Francia ha incarnato la memoria della Shoah: fu deportata infatti all'età di 16 anni al campo di concentramento di Auschwitz insieme alla famiglia. Solo lei e la sorella sopravvissero.