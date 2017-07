Adrenalina e discese in velocità: al via stagione Rafting Marmore

Roma, (askanews) - Contro il caldo africano e per mantenere viva l'adrenalina, il centro Rafting Le Marmore propone un'esperienza davvero emozionante. Al via la stagione estiva del centro rafting che propone discese in velocità lungo il torrente delle cascate, con un panorama mozzafiato.

Ad aprire la stagione sono stati gli Actual, progetto nato da un'idea di Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia.