La protesta a New York contro l'entrata in vigore del muslim ban

New York (askanews) - A New York è stata organizzata una protesta contro l'entrata in vigore del muslim ban voluto da Donald Trump. Bocciato più volte dai tribunali americani, ora è stato parzialmente riattivato dalla Corte Suprema che ha dichiarato di volerne verificare la costituzionalità: sarà valido per 90 giorni per i cittadini dei sei Paesi e per 120 giorni per i richiedenti asilo. Nella sua versione azzoppata il muslim ban prevede che non possano entrare negli Stati Uniti coloro che "non hanno relazioni strette con persone o entità negli Usa".