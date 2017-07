Medicine a domicilio coi droni: il progetto Unicef in Malawi

Kasungu (askanews) - Medicine a domicilio portate dai droni. In Malawi la tecnologia permetterà di salvare molte vite grazie ad un progetto finanziato dall'Unicef che permette di far arrivare materiale medico nei villaggi più sperduti del Paese del Sud dell'Africa.

Il punto di raccolta e partenza sarà a Kasungu, nel centro del Malawi. "Questi droni saranno molto utili per entrare in contatto con le persone colpite da catastrofi e per avere feedback su cosa il governo fa per aiutarli" dice il ministro dei trasporti Jappie Mhango.

Il progetto sta per partire su un territorio di 5.000 metriquadri. "Siamo felici di lanciare questo corridoio di droni per uso umanitario - dice Johannes Wedening dell'Unicef - Lo spazio sarà dedicato per un anno. Aziende private, istituti di ricerca, organizzazioni no profit potranno testare i droni".