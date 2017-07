Gb, manifestazione a Londra contro l'austerity e il governo

Londra, (askanews) - Londra contro l'austerity. Migliaia di persone hanno sfilato nella capitale britannica per protestare contro le misure di austerità e per chiedere le dimissioni del governo della premier Theresa May. I dimostranti si sono dati appuntamento davanti alla sede della Bbc nel centro di Londra per chiedere la fine dei tagli alla spesa per salvare i servizi pubblici. Dopo aver osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime del tragico incendio di Londra, che ha ucciso almeno 80 persone, i dimostranti hanno puntato verso Parliament Square.

La manifestazione è stata organizzata dopo il rogo del 14 giugno che ha distrutto la Grenfell Tower. Un'inchiesta è in corso ma molti imputano le cause alla scarsa qualità dei materiali utilizzati, conseguenza, sostengono, della austerity.

La premier, che ha perso la maggioranza alle elezioni anticipate di giugno, è sopravvissuta al voto di fiducia di giovedì solo grazie al sostegno esterno del Dup, il partito ultraconservatore nordirlandese al quale in cambio il governo ha promesso una lauta somma di denaro in aiuti per l'Irlanda del Nord. Un accordo criticato dal Labour ma anche da alcuni deputati conservatori.