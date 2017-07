Modena Park, sopralluogo di Vasco prima del maxi concerto

Modena(askanews) - Tutto pronto al Modena Park per il concerto evento di Vasco Rossi del primo luglio, dove sono attese 220mila persone. Lo stesso cantante ha voluto fare un sopralluogo sul palco e in elicottero per controllare che tutto fosse pronto per l'evento dei record con cui festeggerà i 40 anni di carriera. Ancora una volta Blasco a condiviso le immagini con i suoi fan sulla sua pagina Facebook ufficiale.