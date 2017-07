Modena park, tutti pazzi per Vasco: ecco il popolo dei fan

Modena (askanews) - Nulla può fermarli, la passione per Vasco è più forte di qualsiasi disagio. E' tutto pronto al Modena Park per l'evento storico della musica italiana: già arrivati migliaia e migliaia di fan da tutto il Paese, da nord a sud, che hanno invaso la spianata di 800 metri del parco Enzo Ferrari per l'attesissimo concerto di Vasco Rossi che festeggia 40 anni di carriera. Sono tutti pazzi per il rocker di Zocca, hanno affrontato ore di viaggi e di attesa sotto il sole per dire: "io c'ero" e rendere omaggio alla sua musica che è stata colonna sonora della vita di almeno tre generazioni di fan.