Renzi: attaccano il Pd, non me. Noi unica diga al populismo

Milano (askanews) - "Questo attacco è un attacco contro il Pd, non contro di me. Se tu attacchi il Pd stai attaccando l'unica diga che c'è in Italia contro i populisti. Non sono preoccupato per me, ma io difendo questa comunità di donne e di uomini. Fuori dal Pd non c'è la rivoluzione leninista, ma la Lega e i 5 stelle. Non c'è la vittoria della sinistra di lotta e di governo. E chi immagina di fare il centrosinistra senza il Pd

vince il premio Nobel della fantasia". Questo uno dei passaggi centrali del discorso del segretario Matteo Renzi al Forum dei circoli del Pd a Milano.