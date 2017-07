Il festival di sculture di sabbia in spiaggia a Ostenda

Ostenda (askanews) - Un festival di sculture di sabbia per celebrare i 25 anni di Disneyland Parigi. In occasione dell'anniversario, il management del Parco divertimenti ha invitato sulla spiaggia belga di Ostenda, nelle Fiandre, 40 artisti provenienti da 12 diversi Paesi per realizzare circa 150 sculture di sabbia ispirate al magico mondo dell'Universo Disney.

"Celebriamo questo importante anniversario qui a Ostenda con almeno 150 personaggi, compresi quelli della Pixar, tutti i supereroi della Marvel e le figure di Star Wars - ha spiegato l'organizzatore della manifestazione, Alexander Deman - questa sabbia è particolare perché contiene molta argilla che grazie al sole è diventata molto dura, per cui siamo certi che le sculture resisteranno fino a al 10 settembre su questa spiaggia".

Entusiasti i turisti che mostrano di apprezzare molto l'iniziativa capace di consentire uno sguardo differente sui personaggi Disney e sulle tradizionali ambientazioni favolistiche del parco divertimenti.