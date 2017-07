Incendio di Londra: riconosciuto il corpo di Gloria Trevisan

Londra (askanews) - È stato riconosciuto ufficialmente il corpo di Gloria Trevisan, la giovane di Camposampiero, in provincia di Padova, rimasta coinvolta con il fidanzato Marco Gottardi nell'incendio della Grenfell Tower, a Londra, il 14 giugno 2017.

La famiglia era stata contattata dalla Farnesina già lo scorso 23 giugno per la comunicazione del riconoscimento del corpo, avvenuto tramite le impronte dentarie- ha spiegato l'avvocato Maria Cristina Sandrin, legale della famiglia Trevisan - tuttavia la famiglia ha aspettato a rendere nota la notizia per attendere che fosse identificato anche il corpo del fidanzato, per il quale, tuttavia, i tempi dell'identificazione saranno più lunghi.

Bisognerà infatti attendere l'esame del Dna perchè non è possibile far ricorso alle impronte dentarie. Le due famiglie sperano, in ogni caso, di portare in Italia insieme i corpi dei due giovani architetti.