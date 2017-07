Incidente d'autobus in Germania, ci sono numerosi morti

Berlino (askanews) - Si parla di numerosi morti anche se il bilancio ufficiale non è stato ancora reso noto a proposito di un incidente che ha coinvolto un autobus nel Sud della Germania sull'autostrada A9, poi chiusa, non lontano da Muenchberg, in una zona montuosa al limite degli Stati regionali di Baviera e Turingia, vicino alla frontiera con la Repubblica Ceca. Al momento 17 persone risultano "disperse", 31 invece i feriti.

L'autobus, a bordo del quale viaggiavano 46 passeggeri e 2 autisti, avrebbe speronato un autocarro che viaggiava davanti, prendendo fuoco dopo lo schianto.

"Dobbiamo essere realisti - ha detto un portavoce della polizia - la speranza di ritrovare in vita ancora qualcuno è appesa a un filo".

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso "grande costernazione" e vicinanza alle famiglie delle vittime.