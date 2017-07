Migranti, Gentiloni: se flusso insostenibile, alimenta ostilità

Roma (askanews) - "L'Italia intera è mobilitata per far fronte ai flussi migratori e chiede una condivisione europea che è necessaria se l'Ue vuole mantenere fede ai propri principi, alla propria storia e alla propria civiltà". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando alla 40esima sessione della Conferenza Fao e riferendosi alla discussione con l'Europa per la gestione dei flussi migratori che ha visto a Parigi l'incontro del ministro Marco Minniti con i colleghi tedesco e francese. Un incontro che ha prodotto una prima intesa fra Francia, Germania e Italia in vista del vertice europeo di Tallinn di giovedì e venerdì prossimi.