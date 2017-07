Milena Vukotic: Fantozzi è un personaggio universale

Roma (askanews) - "Fantozzi non ha tempo". Così Milena Vukotic che interpretava Pina, la moglie di Paolo Villaggio nei celebri film, descriveva due anni fa, in occasione del Festival del cinema europeo, l'importanza e la longevità nella cultura popolare della maschera creata da Paolo Villaggio, morto a 84 anni. "E' un personaggio portato all'estremo, al grottesco ma è un personaggio universale, che è in tutti noi e che nascondiamo e cerchiamo di non fare emergere. E' l'uomo".