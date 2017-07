Ministro Esteri Qatar in Kuwait con la risposta a Paesi del Golfo

Kuwait City (askanews) - In queste immagini l'arrivo del ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani in Kuwait, scelto come paese mediatore per risolvere la crisi con l'Arabia Saudita e i suoi alleati. Il ministro ha consegnato le risposte alle richieste fatte dai Paesi del Golfo a Doha, ritenute condizioni indispensabili per riaprire i canali diplomatici con il Qatar, ad oggi isolato a causa dell'accusa di finanziare il terrorismo.

I contenuti della lettera di risposta non sono ancora noti, ma le autorità del Qatar hanno confermato la loro posizione, rigettando le richieste avanzate, 13 in tutto, giudicate eccessive e lesive della sovranità del Qatar. Fra queste figurano la chiusura della rete tv Al Jazeera, di una base militare turca e la limitazione delle relazioni con l'Iran.