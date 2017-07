Maxi incendio a Roma, a fuoco un autodemolizioni: 2 ustionati

Roma, (askanews) - Un grosso incendio è divampato alla "Romana auto demolizioni" in via di Pietralata 91, a Roma. Due persone sono rimaste ustionate: un ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, l'altro in codice giallo al Pertini.

Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco (quattro squadre con due autobotti) e 118.

Il rogo sarebbe ora sotto controllo e non risultano grossi problemi per la viabilità stradale. Sulla zona si è sollevata un'alta nube di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza.