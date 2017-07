Ambra: prima ero il demonio, ma alla fine i conti tornano sempre

Milano (askanews) - Ambra Angiolini, dal "Ciné - Giornate estive di Cinema" di Riccione, commenta la nuova avventura musicale che la vede interpretare insieme a Syria una sua vecchia canzone riarrangiata, "Io te Francesca e Davide". I tempi erano quelli a ridosso di "Non è la rai", ma ora molto è cambiato.

"Io sono felice perché Syria è un'artista che trovo talentuosissima, ha deciso di fare questa cover perché la canzone mi piace allora e mi piace anche adesso", ha detto raccontando che molti fan le stanno mandano filmati in cui rifanno il video della canzone, un affetto per la sua avventura canora che decenni fa non sentiva. "Un mondo che ha fatto pace dopo 20 anni - ha detto - prima ero il demonio in classifica, adesso invece 'hai visto che carino?', lo dico sempre, è il tempo che deve passare, poi i conti tornano quasi sempre".