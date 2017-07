Dal 6 luglio al cinema: Spider-man: Homecoming

Milano (askanews) - Arriva il 6 luglio 2017 nei cinema italiani "Spider-man: Homecoming", nuova riproposizione sul grande schermo delle avventure tratte dal fumetto dell'Uomo ragno.

Il film, girato da Jon Watts, ha per protagonista Tom Holland, il più giovane Spider-Man di sempre. Non racconta le origini del supereroe, ma lo vede già in azione. Per la prima volta al cinema, Spider-man sarà affiancato da un altro supereroe, Tony Stark alias Iron man, interpretato da Robert Downey Junior, che sarà il suo mentore. Il costume del film è ispirato a quello del 1966.