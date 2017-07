In arrivo il primo videogioco di "The Seven Deadly Sins"

Milano (askanews) - L'anime "The Seven Deadly Sins" diventa un videogioco. Lo ha annunciato Bandai Namco in occasione dell'Anime Expo 2017. Il gioco uscirà nel 2018, sarà prodotto in esclusiva per Playstation 4 e sviluppato da Natsume Atari.

Le avventure della leggendaria banda di ribelli, ambientate nell'Europa medioevale, saranno raccontate e vissute in un action da giocare da soli oppure online. Le vicende saranno quelle raccontate nella serie, trasmessa in Italia da Netflix, con i protagonisti in viaggio attraverso la Britannia.

E' la prima volta che il manga e anime giapponese viene riproposto in versione videogioco.