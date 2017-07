La città incantata, festa dell'animazione a Civita di Bagnoregio

Civita di Bagnoregio (askanews) - Artisti, disegnatori, animatori e sceneggiatori si sono dati appuntamento a Civita di Bagnoregio dal 7 al 9 luglio per "La città incantata" festival dedicato all'animazione, battezzato "il meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo". L'evento, che prende il nome dal capolavoro del maestro dell'animazione Hayao Miyazaki, avrà per protagonisti ospiti nazionali e internazionali come racconta il direttore artistico Luca Raffaelli.

"Grandi ospiti a cominciare da Altan, autore di satira e creatore della Pimpa che sarà con noi sabato pomeriggio per una conversazione e poi sarà protagonista di workshop con i bambini - ha spiegato - poi c'è il grande maestro dell'animazione, il Premio Oscar Dudok de Wit, che ha realizzato "La Tartaruga rossa",a prima europeo che si èa vvalso della collaborazione dello studio Gibli di Hayao Miyazaki".

Tre giorni densi di appuntamenti, fra le piazze, i vicoli, i palazzi, le osterie e fin dentro le abitazioni private del borgo laziale candidato patrimonio UNESCO, che per l'occasione si apre ai visitatori con un ricco programma di incontri, workshop, proiezioni cinematografiche, corti, anteprime, mostre ed eventi, con al centro i disegnatori, la loro vita, le loro tecniche e i loro personaggi.