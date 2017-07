Rc Auto, Ania: premi -5,6% in 2016 ma resta ancora gap con Europa

Roma, (askanews) - Costi dell'Rc Auto ancora in discesa e per il quinto anno consecutivo. I premi, pari a 13,5 miliardi, sono diminuiti del 5,6% nel 2016 rispetto all'anno precedente. Lo ha evidenziato la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, in occasione della assemblea annuale dell'associazione da cui è emerso che tuttavia resta ancora un gap di circa 100 euro nel prezzo medio rispetto agli altri paesi europei e che il lavoro da fare resta tanto.

"E' la quinta variazione negativa consecutiva. Quindi - ha spiegato Farina - i prezzi sanno diminuiti in maniera sensibile e questo è accaduto perchè abbiamo messo sotto controllo quelle che sono le determinate del prezzo delle polizze auto, soprattutto la sinistrosità. Voi sapete che con l'uso della scatola nera, di cui noi italiani abbiamo il primato, siamo riusciti a controllare meglio questa componente del prezzo. Però non dobbiamo abbassare la guardia. C'è ancora molto da fare su questo fronte. I risarcimenti delle nostre polizze sono ancora abbastanza superiori a quelli del resto d'Europa e dobbiamo pian piano, insieme, portarlo al livello di tutti gli altri".