Delirio a Pamplona, al via San Firmino e le corse dei tori

Pamplona (askanews) - Delirio nelle piazze di Pamplona dove fra canti, bandiere e colori ha preso il via la festa di San Firmino, conosciuta in tutto il mondo. Migliaia di turisti sono arrivati per assistere alle spettacolari, e spesso sanguinarie, corse dei tori attraverso i vicoli della città spagnola. Una tradizione di origine medioevale che ancora resiste nonostante le polemiche e le proteste degli animalisti. A segnare l'inizio dei 9 giorni di festa, i fuochi artificiali e l'urlo della piazza.