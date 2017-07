Macron riceve all'Eliseo il presidente della Banca Mondiale

Parigi (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all'Eliseo a parigi il presidente della Banca Mondiale, Jim Yong-Kim per un incontro in vista del G20, ospitato dalla Germania il 7 e l'8 luglio 2017 ad Amburgo, in Germania.

Jim Yong-Kim, statunitense di origini sudcoreane, è presidente della World Bank dal luglio 2012. Immagini senza commento.