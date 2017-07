Varsavia, Donald Trump arrivato in Europa per il G20 di Amburgo

Varsavia (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania sono arrivati a Varsavia, in Polonia, per la prima tappa del viaggio europeo che poi proseguirà in Germania, ad Amburgo, dove l'inquilino della Casa bianca parteciperà al suo primo G20.

A margine del vertice avrà il suo primo faccia a faccia con Vladimir Putin. Previsti anche bilaterali con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente messicano Enrique Pena Nieto.