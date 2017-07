Crollo Torre Annunziata, si scava senza sosta: nessun segnale

Torre Annunziata (askanews) - Non arriva ancora nessun segnale dalle macerie della palazzina crollata intorno alle 6 a Torre Annunziata, nel Napoletano. I Vigili del Fuoco stanno scavando a mani nude alla ricerca delle due famiglie disperse, in tutto 8 persone. Insieme alle Unità cinofile, la Protezione Civile della Regione Campania ha inviato sul posto altri quaranta volontari delle associazioni limitrofe. In vista della sera, si stanno predisponendo le attività necessarie come l'invio di gruppi elettrogeni e torri faro.