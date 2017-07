Merkel ai leader G20: tempo stringe, dobbiamo trovare compromessi

Roma, (askanews) - Mentre prosegue il G20 di Amburgo, la cancelliera tedesca e padrona di casa Angela Merkel ha detto ai leader mondiali presenti che per trovare delle soluzioni ai temi in agenda, alcuni dei quali spinossissimi come il clima, bisogna essere pronti a dei compromessi.

"Sappiamo che il tempo stringe e pertanto le soluzioni possono essere trovate solamente se siamo pronti a fare dei compromessi e venirci incontro, senza tuttavia, lo dico in maniera chiara, senza troppo piegarci, poiché è chiaro che abbiamo delle opinioni diverse".