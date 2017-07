Morte Paolo Villaggio, Massimo Boldi: ho perso un fratello

Roma, (askanews) - "Io ho conosciuto Paolo Villaggio quando faceva cabaret al Derby a Milano, io ero un batterista, siamo diventati amici con Cochi, Renato e Jannacci e poi dopo parecchi anni mi sono trovato con Paolo villaggio sul set di un film che era 'Il Belpaese', era il 1977. Da lì la mia carriera di comico protagonista al cinema è iniziata per questo lo devo ringraziare. E poi come ho detto su Facebook, su Twitter, per me è come un fratello maggiore ho perso un fratello, un fratellone", così il comico Massimo Boldi ha commentato la morte di Paolo Villaggio, a margine della presentazione del film "Natale da Chef", cine-panettone di Neri Parenti al cinema dal 14 dicembre.