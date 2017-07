Natale da chef, cuochi pasticcioni per cinepanettone Neri Parenti

Roma, (askanews) - Ritorna la coppia dei cinepanettoni classici: esce in sala il 14 dicembre, distribuito dalla Medusa, "Natale da chef" diretto da Neri Parenti con Massimo Boldi protagonista. Durante la VII edizione delle Giornate di cinema Ciné a Riccione, ci hanno raccontato:

"E' un cinepanettone doc sicuramente, lo è e ci auguriamo che il pubblico corra in massa a vedere questo cinepanettone perché quest'anno è un anno importante", ha detto Boldi.

"Intanto buffo, è un film comico, non è una commedia, è una farsa quasi, probabilmente nelle feste di Natale penso che le persone hanno il piacere di svagarsi un pochino", ha aggiunto Neri.

Nel cast anche Biagio Izzo, Massimo Ghini, Enzo Salvi, Gianmarco Tognazzi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales e Francesca Chillemi. I buffi saranno proprio gli chef:

"Sono degli chef, che sono buffi in quanto incapaci, perché con degli chef bravi non potremmo far ridere, c'è Massimo che è uno chef raffinato che cucina la carbonara con i marron glacé, c'è un aiuto cuoco che ha la glottide per cui non sente i sapori, né gli odori, c'è un sommelier astemio, c'è una pasticciera che invece di fare le torte, esce dalle torte al celibato. Tutti questi vengono ingaggiati perché in realtà il disegno di chi li ingaggia è di perdere la gara per l'assegnazione del catering del G7", ha concluso Neri Parenti.