Neri Parenti contro best of cinepanettoni: sembra cinepolpettone

Roma, (askanews) - "Non ho visto il film, non so come verrà, mi sembra più un cinepolpettone, che un cinepanettone, cioè un polpettone, con tutto quello che avanza si fa il polpettone. Dipende come lo faranno: così Neri Parenti ha risposto da Riccione, nel corso della manifestazione Ciné, Giornate di Cinema a Riccione, a una domanda sul film di montaggio dei cinepanettoni di Natale "Super Vacanze di Natale", realizzato dalla Filmauro, che sarà nelle sale dal 14 dicembre in contemporanea con il suo "Natale da chef" (Medusa). Parenti è regista di molti dei film presenti nel "best of" dei cinepanettoni.

"Se lo avessero chiesto a me, non avrei saputo da che parte cominciare anche perché 'the best of', sì, ma non è che uno per un'ora e mezza può ridere, è geneticamente impossibile. Poi se l'hanno fatto avranno trovato un sistema", ha aggiunto.