Summer Whispers, l'arte e la musica in Pirelli HangarBicocca

Milano (askanews) - La musica di Laetitia Sadier e lo spazio di Pirelli HangarBicocca: un momento in cui l'arte, in questo caso quella di Rosa Barba, amplia il proprio terreno creando nuove connessioni. E' "Summer Whispers", terza edizione del festival estivo che il museo milanese organizza ogni anno a inizio luglio nell'ambito di una delle sue mostre. Giovanna Amadasi, responsabile dei Programmi culturali e istituzionali dell'Hangar:

"Abbiamo scoperto - ci ha spiegato - che quasi tutti gli artisti hanno un immaginario musicale a cui tengono molto, nel caso di Rosa Barba e di Summer Whispers si tratta di vere e proprie collaborazioni. Rosa lavorando con il cinema, ovviamente lavora tantissimo con la musica, spesso chiede di comporre delle colonne sonore originali per i suoi film e quindi ha chiamato qui molti dei musicisti con cui ha collaborato".

Nella prima serata del festival, articolato su due giorni, si sono esibiti anche il batterista Chad Taylor e il compositore David Michael DiGregorio, che ha impressionato per le doti vocali. "Per noi il Public program - ha aggiunto Amadasi - è proprio un momento nel quale l'istituzione dialoga con il pubblico in maniera diretta, in maniera diversa. E' importante sottolineare poi che il Public program è sempre creato in strettissimo dialogo con gli artisti stessi e con i curatori delle mostre, quindi non è una parte collaterale, ma è in qualche modo il cuore della stessa programmazione".

Anche questo è uno degli aspetti che definiscono il modo di fare museo di Pirelli HangarBicocca, una di quelle istituzioni private che danno quotidiani contributi alla definizione di una identità culturale di Milano che, è notizia di questi giorni, trova sempre più riconoscimenti sul piano internazionale.