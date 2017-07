G20: Trump entusiasta si congratula con la cancelliera Merkel

Amburgo (askanews) - A giudicare dai commenti che ha rilasciato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rimasto entusiasta del vertice del G20 di Amburgo.

Trump si è congratulato con la cancelliera Angela Merkel per un G20 definito fantastico anche se caratterizzato da violente manifestazioni di piazza.

"La maniera in cui lo avete gestito è stata incredibile, e non era una cosa facile. Lo avete fatto con grande professionalità nonostante una minoranza di contestatori che sembrano seguire ovunque i G20. Siete stati straordinari e avete fatto un lavoro fantastico. Grazie mille, cancelliera".

Poi, all'inizio dell'incontro bilaterale con la premier britannica Theresa May, a margine del G20, il presidente statunitense ha reso noto che gli Stati Uniti firmeranno molto presto un accordo commerciale con il Regno Unito e si tratterà di un accordo molto importante.

"Non esistono paesi che sono più vicini, e da molto tempo, quanto i nostri due e di questo voglio ringraziarvi espressamente" ha detto Trump rivolto alla May. "Stiamo lavorando a un trattato commerciale che sarà molto, molto consistente, molto significativo per entrambi i paesi e ritengo che sarà pronto molto presto".

Il presidente ha poi concluso definendo eccezionale il lungo faccia a faccia avuto con il leader russo Vladimir Putin a margine del G20 di Amburgo. "Ho avuto ieri un incontro eccezionale con il presidente Putin e altri molto importanti con diverse altre persone" ha tenuto a ribadire Trump che con il leader del Cremlino ha discusso di Ucraina e Siria, concordando un cessate il fuoco in una regione della Siria sud-occidentale che entrerà in vigore il 9 luglio a mezzogiorno. Si tratta di un'intesa basata su due elementi fondamentali: la permanenza del presidente siriano Bashar al Assad al potere e il ritiro dall'area delle milizie legate all'Iran.