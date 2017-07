A Istanbul migliaia alla marcia della giustizia contro Erdogan

Istanbul (askanews) - La grande marcia contro Erdogan in Turchia si è conclusa con la partecipazione di migliaia di persone che hanno riempito il quartiere di Maltepe, a Istanbul. È uno dei più grandi eventi pubblici contro il governo organizzato da anni: alla testa della manifestazione il partito d'opposizione laico Chp che ha dato il via alla protesta dopo l'arresto di un suo deputato a metà giugno. Il giorno dopo da Ankara è partita la marcia che dopo 450 km e migliaia di partecipanti si è conclusa a Istanbul.

"Questo giorno è l'inizio di una nuova storia, di una nuova nascita", ha detto il leader del Chp Kemal Kilicdaroglu. "Nessuno dovrebbe pensare che questa marcia sia l'ultima. Questa marcia è solo il primo passo - ha proseguito - Invito tutti i giudici, tutti i procuratori: proteggere la giustizia è un dovere anche vostro. Proteggere la giustizia è un vostro diritto come lo è per questa gente che è qui a Maltepe".

"Abbiamo marciato per la giustizia, per i diritti degli oppressi, per i deputati e per i giornalisti in carcere, per i professori universitari licenziati, abbiamo marciato per denunciare che il potere giudiziario e sotto il monopolio dell'esecutivo", ha concluso.