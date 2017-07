Il premier svedese: Brexit? Aziende giapponesi venite da noi

Roma, (askanews) - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe e la sua controparte svedese Stefan Lofven hanno parlato dei test missilistici nordcoreani e di Brexit nel loro incontro a Stoccolma. In conferenza stampa congiunta il premier svedese ha dichiarato:

"Abbiamo parlato di Brexit e delle conseguenze che potrebbe avere sul Giappone, in quanto paese orientato molto fortemente all'export. Ho suggerito la Svezia come alternativa attraente per le aziende giapponesi".

Abe da parte sua ha aggiunto: "Al momento la comunità internazionale deve confrontarsi con delle gravi sfide come gli sviluppi nucleari e missilistici in Corea del Nord, nonché la situazione nel Mar cinese meridionale, entrambi minacciano l'ordine internazionale basato sullo stato di diritto".

"Nel nostro incontro oggi abbiamo discusso inoltre della situazione in Europa. Siamo d'accordo sul fatto che l'Europa resti compatta al suo interno e contribuisca attivamente assieme al Giappone alla pace e alla stabilità nel mondo".