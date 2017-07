A Mosul strage di civili, città distrutta dopo mesi di battaglia

Mosul (askanews) - Dopo nove mesi di battaglia contro l'Isis, Mosul è ridotta ad un cumulo di macerie. I danni maggiori li ha subiti la città vecchia, non sono stati risparmiati dalla guerra neanche i simboli religiosi: sono oltre 300 le moschee andate distrutte, con i loro minareti.

L'annuncio della riconqusita di Mosul è una vittoria importante nella guerra contro l'Isis ma non ne segna certo la fine e di sicuro si lascia alle spalle un conto pesantissimo.

Amnesty international parla di una "catastrofe di civili" e chiede che il governo si prenda la responsabilità di riconoscere pubblicamente le vittime civili uccise durante gli scontri fra la coalizione guidata dagli Stati Uniti e gli jhiadisti. L'accusa è che non siano state prese le precauzioni necessarie per difendere la popolazione, per mesi in balia dell'Isis che spesso ha usato le persone come scudi umani.