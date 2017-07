Daniel Craig cambia idea: sarà di nuovo James Bond

Milano (askanews) - "Un altro Bond? Piuttosto mi taglio le vene". Con questa lapidaria affermazione Daniel Craig aveva detto addio alla saga di 007. Lapidario, ma non troppo, visto che i produttori lo avrebbero convinto a tornare sui suoi passi, secondo quanto scrivono i media americani. Così Craig vestirà per la quinta volta i panni dell'agente segreto al servizio di sua maestà in un nuovo film in cui dovrebbe tornare anche la voce di Adele a firmare la colonna sonora.

Dopo Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre, la nuova interpretazione lancerebbe Craig nell'Olimpo degli attori che hanno interpretato più volte Bond, superando Pierce Brosnan, fermo a 4 film. Prima di lui solo Sean Connery, 6 film e Roger Moore, recentemente scomparso, che con i suoi 7 film mantiene il primato.