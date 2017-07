Emergenza incendi in Sicilia: fiamme a Messina, Enna e Trapani

Messina (askanews) - Vanno a fuoco le colline e le pinete alle spalle di Messina. Queste immagini arrivano dalle frazioni di San Michele e Annunziata e sono solo una piccola parte degli incendi che stanno devastando l'isola in questi giorni di caldo record e scarsa pioggia.

Le fiamme si sono sviluppate fino a sfociare in un fronte di fuoco ampio non solo a Messina, ma anche nelle province di Enna, e Trapani. Sul posto i Vigili del fuoco locali vengono aiutati dall'azione dei Canadair del corpo nazionale.

Numerose abitazioni e aziende sono state evacuate dai Vigili del fuoco che con il corpo forestale hanno lavorato per impedire alle fiamme di raggiungere case e un deposito di carburanti. Decine le persone messe in salvo da vigili del fuoco, forestale, i carabinieri, polizia. Molti animali selvatici e greggi sono morti tra le fiamme, ci sono disagi nel trasporto, con strade e ferrovie chiuse, così come ci sono linee elettriche e telefoniche gravemente danneggiate.