Apologia di fascismo, Morra canta i Clash: "M5s antifascista"

Roma, (askanews) - Contestualmente alla furente disputa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sul ddl Fiano, che propone di inasprire le pene per l apologia del fascismo, l inviato Dejan ha raggiunto nei pressi di Palazzo Madama il senatore grillino Nicola Morra che non si è sottratto ai microfoni della Karaoke Rock Bike di Radio Rock, azzardando un estemporanea versione di "Should I Stay or Should I Go" dei Clash.

A margine dell esibizione Morra ha tenuto a precisare che "non ci sono dubbi" sul fatto che il M5S sia antifascista e rock : "Ha difeso anche di recente la nostra Carta Costituzionale", ha aggiunto.

Riguardo ad una possibile dedica della canzone dei Clash ad Emanuele Fiano del PD, Nicola Morra ha commentato: "Penso che Fiano un pochino i Clash li abbia ascoltati, a me piacerebbe che li ascoltassero un pochino tutti ed ascoltassero un pochino meno musica easy-listening ".