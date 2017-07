Ecco Wombat George, il marsupiale più amato del web

Sydney (askanews) - Con circa 40 milioni di click il video su Facebook dei suoi primi passi è diventato virale e ha commosso un po' tutti. Wombat George, è un marsupiale orfano che è stato portato da piccolissimo, dopo aver perso la madre in un incidente, all'Australian Reptile Park. Qui ha trovato nel direttore del parco Tim Faulkner, un amico, un tutore, forse un padre. Nel filmato si vede il wombat seguire come un ombra il suo Tim, sulle scale, in giardino, per strada. E come ricompensa Faulkner lo riempie di attenzioni e coccole. In questo nuovo video George ripete le stesse scene a distanza di mesi.