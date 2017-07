Gangnam Style giù dal trono, "See you Again" domina Youtube

Milano, (askanews) - Un tormentone che sembrava imbattibile ma il web fulmina e annienta qualsiasi record. I numeri parlano chiaro e non perdonano: Gangnam Style di Psy ha perso il primato del video più visto di sempre su Youtube. E' stato scalzato da See you again di Wiz Khalifa e Charlie Puth.

Il brano del duo statunitense ha raggiunto quasi 2.9 miliardi di visualizzazioni su You Tube l'11 luglio, rubando il primato del video più cliccato alla pop star coreana che aveva battuto ogni record con "Gangnam Style". "See you again" ha raggiunto di media tre milioni di visualizzazioni giornaliere.

Un sorpasso da primato per il brano che è parte della colonna sonora del film Fast & Furios 7 ed è stato composto come omaggio alla memoria dell'attore Paul Walker, uno dei protagonisti della saga di corse in macchina, morto il 30 novembre 2013, poco prima della fine delle riprese.